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Чи вторгнеться Сенегал у Гамбію - стане зрозуміло вже сьогодні!

20 січня 2017, 18:26
Чи вторгнеться Сенегал у Гамбію - стане зрозуміло вже сьогодні!

Ультиматум переможеному президенту. Збройні сили Сенегалу вивели війська до кордону з гамбією через те, що Ях'я Джамме відмовився визнавати свою поразку на виборах і сам продовжив свої повноваження - ввів у країні надзвичайний стан. А Адаме Барроу, який переміг, був вимушений втекти у Сенегал. Там у посольстві Гамбії він склав президентську присягу. Нині Сенегал та інші африканські країни пригрозили: якщо Джамме не передасть владу наступнику - почнуть вторгення. Джамме, що був президентом Гамбії двадцять два роки, добре відомий у світі: він хотів стати королем, репресував опозиціонерів та обіцяв зцілити СНІД за п'ять хвилин.

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