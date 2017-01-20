Чи вторгнеться Сенегал у Гамбію - стане зрозуміло вже сьогодні!

Ультиматум переможеному президенту. Збройні сили Сенегалу вивели війська до кордону з гамбією через те, що Ях'я Джамме відмовився визнавати свою поразку на виборах і сам продовжив свої повноваження - ввів у країні надзвичайний стан. А Адаме Барроу, який переміг, був вимушений втекти у Сенегал. Там у посольстві Гамбії він склав президентську присягу. Нині Сенегал та інші африканські країни пригрозили: якщо Джамме не передасть владу наступнику - почнуть вторгення. Джамме, що був президентом Гамбії двадцять два роки, добре відомий у світі: він хотів стати королем, репресував опозиціонерів та обіцяв зцілити СНІД за п'ять хвилин.