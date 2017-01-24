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Деталі справи про потрійне вбивство в Одесі

24 січня 2017, 10:52
Деталі справи про потрійне вбивство в Одесі

Холоднокровно зарізав трьох людей, бо пили горілку без нього. 42-річний мешканець Одеси убив неповнолітнього сина, доньку та родича своєї співмешканки! Жінка ж у цей час була за містом. Вбивця уже зізнався у скоєному. Він розповів, що йому не сподобалося, що усі троє пили горілку за його відсутності, тому і пустив у хід ножа. Першим загинув найстарший чоловік. Потім удар у шию отримав син співмешканки. Поки нелюд розправлявся з його сестрою, поранений юнак вибіг на вулицю і покликав на допомогу. Але до приїзду поліції і швидкої він не дожив.

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Убийства

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