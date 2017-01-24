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У Росії підлітку, який зарубав всю свою родину, висунули звинувачення

24 січня 2017, 11:22
У Росії підлітку, який зарубав всю свою родину, висунули звинувачення

Криваве жахіття сталося ще у п'ятницю 13-го в Тамбовській області Росії. 17-річний хлопчина дочекався, поки родичі поснуть, взяв сокиру й почав холоднокровно їх рубати. Так по-звірячому неповнолітній нелюд розправився зі своєю 67-річною бабусею, 43-річним батьком та 14-річною сестричкою. Розправу хлопчина планував аж чотири місяці! Після скоєного - спокійно повідомив правоохоронцям, що повернувся додому і знайшов найрідніших мертвими. Згодом підліток таки пояснив, що стало причиною такої агресії. Мовляв, йому набридли повчання родичів. Односельці убивці - шоковані. Кажуть, розумний хлопець, завжди був тихим та скромним. Люди навіть йому співчували, бо три роки тому померла його мама. Юнака арештували на два місяці і на нього чекає психіатрична експертиза.

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Убийства

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