Підпалений батьком 6-річний Миколка з Одещини помер у столичній лікарні

У Києві дитину рятували тиждень, проте опіки були несумісні з життям. Нагадаємо, у селі Федосіївка п'яний чоловік облив бензином будинок, в якому були дружина і двоє дітей. Хата спалахнула, коли жінка рятувала малечу. Нині мати і 4-річна донька у лікарні у тяжкому стані. Поліція встановила, що 37-річний чоловік розлив у хаті горючу рідину і вийшов на вулицю. За попередніми даними, спалахнули пари бензину. Досудове розслідування поки триває.