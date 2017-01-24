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Підпалений батьком 6-річний Миколка з Одещини помер у столичній лікарні

24 січня 2017, 12:04
Підпалений батьком 6-річний Миколка з Одещини помер у столичній лікарні

У Києві дитину рятували тиждень, проте опіки були несумісні з життям. Нагадаємо, у селі Федосіївка п'яний чоловік облив бензином будинок, в якому були дружина і двоє дітей. Хата спалахнула, коли жінка рятувала малечу. Нині мати і 4-річна донька у лікарні у тяжкому стані. Поліція встановила, що 37-річний чоловік розлив у хаті горючу рідину і вийшов на вулицю. За попередніми даними, спалахнули пари бензину. Досудове розслідування поки триває.

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Здоровье, Пожары, Убийства

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