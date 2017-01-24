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Киянці оголосили підозру у вбивстві власної дитини

24 січня 2017, 12:44
Киянці оголосили підозру у вбивстві власної дитини

Наприкінці травня минулого року медики знайшли у квартирі мертве немовля. Мати тоді пояснювала, мовляв маленька дівчинка кілька днів погано себе почувала. Та лікарів жінка так і не викликала. Також правоохоронців збентежив безлад у квартирі. Коли опитали сусідів, зрозуміли - жінка часто пиячила. А експертиза показала, що дитя померло від отруєння алкоголем. Нині суд обрав горе-матері запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне вона може сісти за грати на 15 років або ж навіть довічно.

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Убийства

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