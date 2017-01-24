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У Росії одна з відвідувачок кафе перерізала горло іншій через сік!

24 січня 2017, 12:58
У Росії одна з відвідувачок кафе перерізала горло іншій через сік!

Жахіття сталося у кафе російського Комсомольська-на-Амурі. Дівчина випадково облила соком іншу відвідувачку закладу. Та настільки розізлилася, що розбила фужер і кинула ним у жертву. Шматок скла влучив просто у сонну артерію, і бідолашна почала стікати кров'ю. Лише якимось дивом, завдяки швидкій реакції свідків жахіття, дівчину вдалося врятувати! Нині постраждала у лікарні. А от нападницю затримали правоохоронці. Виявляється, їй лише 23 роки, і вона нещодавно вийшла із в'язниці.

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Драки и насилие

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