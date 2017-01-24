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Трагедія на Кучурганському водосховищі на Одещині

24 січня 2017, 13:07
Трагедія на Кучурганському водосховищі на Одещині

Там четверо людей, двоє дорослих та двоє дітей, провалилися під кригу. 32-річний чоловік та десятирічний хлопчик загинули у крижаній воді. Інших двох потопельників вдалося врятувати. Зараз вони у реанімації. Вже відомо - діти пішли гуляти до водосховища, побачили двох рибалок та підійшли до них. Один із чоловіків вирішив продемонструвати міцність криги. Раптом - вона тріснула, і всі четверо опинилися у воді. Відчайдушні крики потопельників почули селяни, які косили очерет уздовж берега.

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Несчастные случаи

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