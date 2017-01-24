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У Дніпрі зі стріляниною ловили автокрадія

24 січня 2017, 16:51
У Дніпрі зі стріляниною ловили автокрадія

Зі стріляниною гналися полісмени за викрадачем автівки у Дніпрі. На прохання зупинитися зловмисник не реагував, лише збільшував швидкість і створював загрозу життю та здоров'ю перехожих. Перекривши рух по головній магістралі, копи змусили порушника з'їхати на вулицю, яка веде до глухого провулку. Вже там - легковика заблокували трьома службовими машинами. Втім підозрюваний несподівано рушив заднім ходом та ледь не збив полісмена! Тож правоохоронцям таки довелося застосувати табельну зброю. Зрештою викрадача зупинили та затримали.

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