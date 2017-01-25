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П'яний водій влаштував жахливу ДТП у столиці

25 січня 2017, 16:27
П'яний водій влаштував жахливу ДТП у столиці

У Києві неадекват після посиденьок з друзями вирішив промчати на мікроавтобусі вечірньою столицею. Та на вулиці Електротехнічній влетів в автомобілі, що зіткнулися раніше на двадцять хвилин. Білий бус збив ще й поліцейську, яка оформлювала ДТП, та власницю однієї з машин, а потім навіть не зупинився. Напарник постраждалої патрульної кинувся наздоганяти шалений автомобіль і зміг це зробити. Виявилося, водій був геть п'яний, мало того - біля керма стояла тарілочка з шашликом та олів'є, а на сидінні - пуста пляшка горілки. Згодом ще й з'ясувалося, що винуватець аварії викрав автомобіль у свого товариша. Нині поліція з'ясовує усі деталі цієї небезпечної пригоди. А збиті жінки, тим часом, оговтуються в лікарні.

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