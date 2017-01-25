ДТП на Київщині: чоловіка збили просто під час ремонту автівки

На столичному Броварському проспекті "Славута" на повному ходу врізалася у "Жигулі". Водій "копійки" в момент удару саме стояв посеред дороги на аварійці та діставав із багажника інструменти. Від потужного удару машину і власника ще й відкинуло під проїжджаючу фуру. Лише дивом кермувальник "Жигулів" вижив! Його ушпиталили з переламами рук і ніг. А от керманич "Славути" травмував голову, проте від госпіталізації відмовився.