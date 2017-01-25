Перша смерть від грипу у Києві

Жертвою стала жінка середніх років. Загалом же за минулий тиждень в Україні на грип і ГРВІ захворіли понад 190 тисяч людей. Із них більше половини - діти до 17 років. Тобто кількість хворих знову зростає! При цьому у лікарнях опинилися майже чотири відсотки хворих. Однак, епід-поріг не перевищений в жодному регіоні! Найвищий показник захворюваності у Волинській області, найнижчий - у Харківській. Минулого року за епід-сезон від ускладнень після хвороби померли більше півсотні українців.