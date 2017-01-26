Нагадати пароль | Реєстрація
П’ятниця, 27 січня 2017
RSS   PDA УкрРус
Найкращі детективи світу

Новини каналу ДТП

Вибрати дату
RSS

Військовий КрАЗ спричинив смертельну аварію неподалік Святогірська на Донеччині

26 січня 2017, 12:09
Військовий КрАЗ спричинив смертельну аварію неподалік Святогірська на Донеччині

З поки невідомої причини вантажівка вилетіла на зустрічну, спершу протаранила Audi, потім зачепила Daewoo та вилетіла до кювету. З тяжкими травмами і без тями з місця ДТП швидка забрала водія Audi. Медики цілу годину намагалися врятувати життя чоловікові, утім - марно. Бідолашний помер у реанімації. Водій і пасажир Daewoo серйозно не постраждали. Про стан військового, який був за кермом КрАЗа, наразі нічого не відомо.

Обговорити на Facebook
ДТП

Новини по темі

Всі новини
Коментарі
Ім'я
Поле обов'язкове для заповнення
Текст
Поле обов'язкове для заповнення
Захист
Ви ввели невірний захисний код
реклама

Зараз в ефірі

Серіал "Інспектор Джордж Джентлі"
Серіал "Інспектор Джордж Джентлі"

Далі

Телепрограма

Телебачення для всієї родини

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Усі права захищено.

Використання матеріалів з сайту можливе лише за умови гіперпосилання на ntn.ua

НТН входить до складу Inter Media Group Limited

Реклама на сайті | Контакти
Розроблено в Argentum IT Lab