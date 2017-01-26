Військовий КрАЗ спричинив смертельну аварію неподалік Святогірська на Донеччині

З поки невідомої причини вантажівка вилетіла на зустрічну, спершу протаранила Audi, потім зачепила Daewoo та вилетіла до кювету. З тяжкими травмами і без тями з місця ДТП швидка забрала водія Audi. Медики цілу годину намагалися врятувати життя чоловікові, утім - марно. Бідолашний помер у реанімації. Водій і пасажир Daewoo серйозно не постраждали. Про стан військового, який був за кермом КрАЗа, наразі нічого не відомо.