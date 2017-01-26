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На Тернопільщині перекинувся автобус із двома десятками пасажирів

26 січня 2017, 12:48
На Тернопільщині перекинувся автобус із двома десятками пасажирів

Щонайменше десятеро людей травмувалися під час жахливої аварії з рейсовим автобусом на Тернопільщині. Свідки кажуть, через погану погоду автомобіль почало заносити та, попри всі старання водія, - машина вилетіла на узбіччя і перекинулась. Лише якимось дивом ніхто не загинув. До лікарів звернулися 12 людей. Одного пасажира забрали до реанімації. Остаточну причину аварії встановлять правоохоронці, втім попередня версія - ДТП сталась через ожеледицю.

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