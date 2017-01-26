Кадри з побиттям бабусі в будинку для літніх людей у США обурили інтернет-користувачів

З кулаками - на слабкіших. У мережу потрапили кадри жорстокого знущання над немічною жінкою-інвалідом і собакою. Все сталося в американському будинку для літніх людей. Стареньку, яку мали б оточити теплом та турботою, б'є доглядальниця. Бренда, так звуть садистку, завелася, бо бабуся погодувала тварину не спеціальним кормом, а їжею зі столу. Тож спочатку нелюдка штурхає собаку старенької, а потім кидається на саму безпомічну песіонерку. На голову нещасної сиплються удар за ударом. Лупцюючи бабусю, несамовита лиходійка ще і нецензурно лається. Що нині з жорстокою доглядальницею - невідомо. Втім, користувачів мережі це відео надзвичайно обурило.