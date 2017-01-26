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Кадри з побиттям бабусі в будинку для літніх людей у США обурили інтернет-користувачів

26 січня 2017, 13:21
Кадри з побиттям бабусі в будинку для літніх людей у США обурили інтернет-користувачів

З кулаками - на слабкіших. У мережу потрапили кадри жорстокого знущання над немічною жінкою-інвалідом і собакою. Все сталося в американському будинку для літніх людей. Стареньку, яку мали б оточити теплом та турботою, б'є доглядальниця. Бренда, так звуть садистку, завелася, бо бабуся погодувала тварину не спеціальним кормом, а їжею зі столу. Тож спочатку нелюдка штурхає собаку старенької, а потім кидається на саму безпомічну песіонерку. На голову нещасної сиплються удар за ударом. Лупцюючи бабусю, несамовита лиходійка ще і нецензурно лається. Що нині з жорстокою доглядальницею - невідомо. Втім, користувачів мережі це відео надзвичайно обурило.

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Драки и насилие

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