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В горах Італії досі шукають жертв лавини

26 січня 2017, 14:14
В горах Італії досі шукають жертв лавини

Тіло 24-ої жертви смертоносної лавини, яка зійшла на триповерховий готель в італійському гірському масиві Гран-Сассо, знайшли напередодні вранці. Ще 5 людей і досі вважаються зниклими без вісти. Місцеві ЗМІ припускають, що надії знайти бодай когось зі зниклих живими - майже немає. Нагадаємо, трагедія сталася 18 січня на курорті поблизу містечка Фариндола. Сходження потужної снігової лавини, найімовірніше, спровокували землетруси, які сталися того дня в центральній Італії. Величезний шар снігу буквально поховав під собою триповерхову будівлю, коли там перебували кілька десятків людей.

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