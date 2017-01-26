В горах Італії досі шукають жертв лавини

Тіло 24-ої жертви смертоносної лавини, яка зійшла на триповерховий готель в італійському гірському масиві Гран-Сассо, знайшли напередодні вранці. Ще 5 людей і досі вважаються зниклими без вісти. Місцеві ЗМІ припускають, що надії знайти бодай когось зі зниклих живими - майже немає. Нагадаємо, трагедія сталася 18 січня на курорті поблизу містечка Фариндола. Сходження потужної снігової лавини, найімовірніше, спровокували землетруси, які сталися того дня в центральній Італії. Величезний шар снігу буквально поховав під собою триповерхову будівлю, коли там перебували кілька десятків людей.