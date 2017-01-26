У столиці однорічна дитина померла від купання в окропі!

У Києві жінка покупала однорічну доньку в киплячій воді. Коли ж зрозуміла, що накоїла - обробила медичними засобами уражене тільце і поклала крихітку спати. Кілька днів маленька мучилася від страшенного болю. Коли ж їй зовсім стало зле - дитинку відвезли до лікарні. Медики констатували в дівчинки страшні опіки, втім допомогти бідолашній не встигли. Маленька померла. Вже відомо, окріп полився з бойлера, коли мама купала дівчинку. Але правоохоронці ще з'ясовують усі обставини трагедії і вже розпочали кримінальне провадження за статею "Умисне вбивство".