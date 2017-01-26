Нагадати пароль | Реєстрація
П’ятниця, 27 січня 2017
RSS   PDA УкрРус
Найкращі детективи світу

Новини каналу Здоров'я

Вибрати дату
RSS

У столиці однорічна дитина померла від купання в окропі!

26 січня 2017, 17:06
У столиці однорічна дитина померла від купання в окропі!

У Києві жінка покупала однорічну доньку в киплячій воді. Коли ж зрозуміла, що накоїла - обробила медичними засобами уражене тільце і поклала крихітку спати. Кілька днів маленька мучилася від страшенного болю. Коли ж їй зовсім стало зле - дитинку відвезли до лікарні. Медики констатували в дівчинки страшні опіки, втім допомогти бідолашній не встигли. Маленька померла. Вже відомо, окріп полився з бойлера, коли мама купала дівчинку. Але правоохоронці ще з'ясовують усі обставини трагедії і вже розпочали кримінальне провадження за статею "Умисне вбивство".

Обговорити на Facebook
Здоровье, Несчастные случаи, Убийства

Новини по темі

Всі новини
Коментарі
Ім'я
Поле обов'язкове для заповнення
Текст
Поле обов'язкове для заповнення
Захист
Ви ввели невірний захисний код
реклама

Зараз в ефірі

Серіал "Інспектор Джордж Джентлі"
Серіал "Інспектор Джордж Джентлі"

Далі

Телепрограма

Телебачення для всієї родини

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Усі права захищено.

Використання матеріалів з сайту можливе лише за умови гіперпосилання на ntn.ua

НТН входить до складу Inter Media Group Limited

Реклама на сайті | Контакти
Розроблено в Argentum IT Lab