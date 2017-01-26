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У Дніпрі зухвало розстріляли бізнесмена та його охорону

26 січня 2017, 21:27
У Дніпрі зухвало розстріляли бізнесмена та його охорону

До вашої уваги - ексклюзивні кадри, відзняті журналістами "Свідка". У бік легковика, в якому перебував підприємець, кілери висадили понад три десятки куль із автомата Калашникова. Вже відомо: загиблому бізнесменові, на якого і раніше полювали бандити, було 53 роки. Він займався продажем валюти й цього фатального вечора перевозив велику суму готівкою. Вона і стала здобиччю нападників. У поліції кажуть - смертей могло бути більше. Життя охоронцям, які дістали тяжких поранень, врятували бронежилети.

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Ограбления, Убийства

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