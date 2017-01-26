В Одесі невідомий розстріляв чоловіка через зауваження

В Одесі невідомий чоловік намагався заїхати на територію базару на мопеді. Його вирішив зупинити 62-річний пенсіонер. Але почувши від перехожого кілька слів обурення, неадекват дістав пістолета й почав стріляти по своїй жертві. Він випустив чотири кулі. Дві влучили у чоловіка, зокрема в шию. Стрілець же поїхав геть. Поранений одесит попри страшні травми вижив. Його вже прооперували. А от нападника правоохронці знайшли лише надвечір. І під час затримання він так само був на своєму двоколісному. Не хотів зупинятися, та якоїсь миті все ж загальмував, зняв шолома й вистрелив собі у голову. Злочинець помер. Правоохоронці нині з'ясовують, хто він і чому роз'їжджав містом із вогнепальною зброєю.