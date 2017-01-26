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У Сумах неадекват із шилом кидався на патрульних

26 січня 2017, 17:47
У Сумах неадекват із шилом кидався на патрульних

55-річний чоловік, що ледь тримався на ногах, намагався розібратися з правоохоронцями - спочатку лайкою, а потім - шилом. До слова, полісменів викликала мати дебошира, яку він відлупцював. Чоловіку наказали збиратися у відділок на допит. Але замість заспокоїтися, п'яний син геть ошалів, дістав із кишені швайку та рушив на патрульного. Той швидко зреагував - приснув із газового балончика. Чоловік, як згодом з'ясувалося, - колишній тюряжник, що провів за ґратами не один рік життя.

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Драки и насилие

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