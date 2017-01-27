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Полісмени на Запоріжжі розкрили нову шахрайську схему

27 січня 2017, 12:30
Полісмени на Запоріжжі розкрили нову шахрайську схему

Викрадали автівки, а потім - повертали. Щоправда, за винагороду! Вигадав таку аферу курсант-невдаха правоохоронного вишу, якого виключили з навчального закладу через наркотики. Молодик створив цілу банду. Спочатку злодії викрадали авто. Згодом вони знаходили власника машини та за гроші обіцяли поміч у пошуках залізного коня. Мовляв, робитимуть це за допомогою знайомих у кримінальному світі та правоохоронних органах. Отримавши гроші, шахраї таки повертали викрадену машину своєму клієнтові. Лише за півроку учасники банди збагатилися на десятки мільйонів гривень. Тепер аферистів затримали. Правоохоронці ж продовжують розшукувати ймовірних жертв злочинців.

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Аферы, Ограбления

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