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В італійських горах завершилася рятувальна операція

27 січня 2017, 12:53
В італійських горах завершилася рятувальна операція

Цей готель став їхньою братською могилою. Італійські пожежники витягли останні трупи із купи уламків льоду, гілок, меблів і каміння. Тепер близькі жертв вишикувалися біля моргу міста Пескара за тілами. У списках зниклих нікого не залишилося. 29 людей загинули, вижили одинадцятеро. Пошукова операція у курортній зоні Гран-Сассо в Апеннінах тривала вдень і вночі, після того як тиждень тому великий сніг зійшов із гори і посунув на 10 метрів триповерхову споруду. Це сталося після серії сильних землетрусів. Обурена ж громадськість звинувачує владу у бездіяльності та вимагає покарати винних. Адже багато гостей хотіли виїхати з готелю, та не мали можливості, оскільки дороги заблокував сніг. Місцеві вважають, що рятувальні заходи в горах треба було розпочати одразу після поштовхів.

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