Колектив Ансамблю імені Павла Вірського виступив в аеропорті "Бориспіль"

У Борисполі, в одному з терміналів летовища, напередодні відбувся масштабний хореографічний флешмоб. Учасники - танцюристи Ансамблю імені Павла Вірського. Неочікуваний подарунок для пасажирів влаштували як промо всеукраїнського туру колективу, котрий цьогоріч святкує свій 80-річний ювілей. Трюки і віртуозні номери покажуть у Полтаві, Сєвєродонецьку, Краматорську, Покровську, Маріуполі, Дніпрі і Києві. Та саме в бориспільському аеропорті частину виступу показали вперше.