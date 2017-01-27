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Колектив Ансамблю імені Павла Вірського виступив в аеропорті "Бориспіль"

27 січня 2017, 13:03
Колектив Ансамблю імені Павла Вірського виступив в аеропорті "Бориспіль"

У Борисполі, в одному з терміналів летовища, напередодні відбувся масштабний хореографічний флешмоб. Учасники - танцюристи Ансамблю імені Павла Вірського. Неочікуваний подарунок для пасажирів влаштували як промо всеукраїнського туру колективу, котрий цьогоріч святкує свій 80-річний ювілей. Трюки і віртуозні номери покажуть у Полтаві, Сєвєродонецьку, Краматорську, Покровську, Маріуполі, Дніпрі і Києві. Та саме в бориспільському аеропорті частину виступу показали вперше.

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