Потужний вибух у Сумах!

Під дев'ятиповерхівкою рвонув короб під газовий лічильник. Він розлетівся на шматки. А через пошкодження труби стався сильний витік газу. Тож це просто диво, що будинок не злетів у повітря. Правоохоронці припускають, це міг бути теракт. Кажуть, у короб могли підкласти вибухівку, бо ж неподалік знайшли чеку від гранати. Рвонуло напередодні, близько 23-ої години. Першими на місце прибули правоохоронці, вони одразу евакуювали всіх мешканців, а це дві сотні людей. Будинок очепили, а комунальники перекрили газ. До речі, саме цього дня у багатоповерхівці встановили цей короб і планували встановити сам лічильник та під'єднати його до газової труби, однак люди були категорично проти.