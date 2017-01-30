У реанімації харківської лікарні помер один із постраждалих від вибуху

Жахіття сталося у житловій п'ятиповерхівці селища Слобожанське Зміївського району. Під час ремонтних робіт у квартирі на 5 поверсі рвонув газовий балон. Одна з версій - прилад занесли в приміщення з морозу, в теплі газ почав розширюватися та витікати, а якась іскра спричинила вибух, після чого сталася пожежа. 23-річну дівчину вибуховою хвилею викинуло з вікна 5 поверху, ще четверо чоловіків отримали тяжкі опіки.