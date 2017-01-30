Правоохоронці затримали п'ятьох підозрюваних у вбивстві селянина на Рівненщині

Чоловіків, причетних до вбивства 54-річного чоловіка у селі Люхча, затримали працівники поліції біля Рівного. Молодики їхали автівкою, і коли їх зупинили патрульні, двоє кинулися тікати. Коли втікачів спіймали, в машині знайшли цілий арсенал зброї! За інформацією поліції, саме з неї молодики розстріляли селянина.

Чоловіки приїхали до його господарства, покликали сина загиблого, який займався скупкою бурштину, розмовляли в гаражі, сварилися, і хтось вистрелив. На постріл прибіг батько скупника. Як тільки чоловік відчинив двері, отримав кілька пострілів у живіт. Він помер у кареті швидкої допомоги. Сина також доправили в лікарню зі зламаним пальцем. Нині поліція з'ясовує усі обставини загибелі селянина.