Документальна стрічка телеканалу "Інтер" отримала першу премію фестивалю "Кіноасамблея на Дніпрі"

Щомісяця у світі за віру гине близько трьохсот християн, руйнується більше двохсот храмів. Це страшна статистика Міжнародної правозахисної організації Open Doors. Важко уявити, що все це відбувається у цивілізованому ХХІ столітті. Про нову епоху гоніння християн у світі розповідає документальна стрічка телеканалу "Інтер" - "Спасти и сохранить". Напередодні вона отримала першу премію Восьмого міжнародного фестивалю документального кіно "Кіноасамблея на Дніпрі".