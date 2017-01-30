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Документальна стрічка телеканалу "Інтер" отримала першу премію фестивалю "Кіноасамблея на Дніпрі"

30 січня 2017, 18:09
Документальна стрічка телеканалу "Інтер" отримала першу премію фестивалю "Кіноасамблея на Дніпрі"

Щомісяця у світі за віру гине близько трьохсот християн, руйнується більше двохсот храмів. Це страшна статистика Міжнародної правозахисної організації Open Doors. Важко уявити, що все це відбувається у цивілізованому ХХІ столітті. Про нову епоху гоніння християн у світі розповідає документальна стрічка телеканалу "Інтер" - "Спасти и сохранить". Напередодні вона отримала першу премію Восьмого міжнародного фестивалю документального кіно "Кіноасамблея на Дніпрі".

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