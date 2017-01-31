На Київщині затримали групу викрадачів людей

Молодиків розлютило те, що місцевий житель поцупив у них електроінструмент. Тож компанія вчинила самосуд. Спочатку чоловіка відлупцювали, далі - закинули в багажник автомобіля й повезли у невідомому напрямку. На щастя, жорстоку розправу побачив один із селян, який відразу викликав поліцію. І вже за кілька годин трьох із семи нападників затримали. Побитого чоловіка відвезли до лікарні, його кривдників - до СІЗО, зараз вони під слідством. За викрадення людини молодики можуть потрапити за ґрати на 5 років.