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На Київщині затримали групу викрадачів людей

31 січня 2017, 14:24
На Київщині затримали групу викрадачів людей

Молодиків розлютило те, що місцевий житель поцупив у них електроінструмент. Тож компанія вчинила самосуд. Спочатку чоловіка відлупцювали, далі - закинули в багажник автомобіля й повезли у невідомому напрямку. На щастя, жорстоку розправу побачив один із селян, який відразу викликав поліцію. І вже за кілька годин трьох із семи нападників затримали. Побитого чоловіка відвезли до лікарні, його кривдників - до СІЗО, зараз вони під слідством. За викрадення людини молодики можуть потрапити за ґрати на 5 років.

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Драки и насилие

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