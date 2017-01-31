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У Тернополі затримали таксиста-ґвалтівника

31 січня 2017, 14:37
У Тернополі затримали таксиста-ґвалтівника

Дівчина, що вдосвіта поверталася з нічного клубу, сіла у припарковане на узбіччі таксі. Водій довіз її додому, але не відпустив, а, погрожуючи ножем, зґвалтував. Щойно зловмисник пішов, тернополянка зателефонувала у поліцію. Вона описала кривдника та дала патрульним номер його мобільного. Так його й упіймали - поліцейські викликали таксиста, вдавши з себе звичайного пасажира. Виявилося, що водій - рецидивіст: відсидів за сутенерство та вимагання інтимної близькості.

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