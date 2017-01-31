У селищі Високий на Харківщині двоє чоловіків молотками забили 67-річного пенсіонера

Вбили заради наживи. За кілька годин до злочину вони випивали зі своєю майбутньою жертвою. Потім пішли з оселі чоловіка та повернулися, коли той уже спав, і накинулися на нього. Били переважно по голові, до смерті. Окрім електроінструментів і телефону, забрали з будинку ще гроші. Нині вбивць затримали. В поліції кажуть, що злочинцям 42 та 35 років. Вони мешканці сусіднього міста Південне, безробітні, й один із них уже мав судимість. Правоохоронці розпочали одразу два кримінальних провадження за статтями "Умисне вбивство" та "Розбій".