У Запоріжжі доцента юридичного факультету піймали на хабарництві

Викладач систематично вимагав гроші від студентів за складання іспитів. Розцінки коливались від чотирьохсот до однієї тисячі гривень. Затримали здирника на робочому місці. Цікаво, що хабар доцент ховав у Кримінальному кодексі. Правоохоронці також вилучили залікові відомості, в яких напроти прізвищ студентів, що відмовилися платити "данину", стояли відмітки про нескладання іспиту. Правоохоронці вже нагадали горе-викладачеві, що за тим самим Кримінальним кодексом за хабарництво він може потрапити за ґрати на 10 років.