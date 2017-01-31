Ще двоє постраждалих померли від вибуху у селищі Слобожанське на Харківщині

Там у квартирі рвонув газовий балон, який занесли з морозу у тепле приміщення. Постраждали п'ятеро людей - із опіками у вкрай тяжкому стані їх доправили до реанімації. Майже одразу помер старший ремонтник. Сьогодні вночі лікарі констатували смерть його 23-річного помічника. А зранку зупинилося серце 43-річного власника квартири, де за допомогою газової горілки облаштовували натяжну стелю. У тяжкому стані в лікарні залишається молоде подружжя. У 23-річного чоловіка майже повністю обпечене тіло, його дружина дістала менше опіків, бо, рятуючись від пожежі, вона вистрибнула з балкона п'ятого поверху.