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На Київщині двоє чоловіків викрали 9-річного хлопчика та вимагали у його бабусі викуп

31 січня 2017, 17:47
На Київщині двоє чоловіків викрали 9-річного хлопчика та вимагали у його бабусі викуп

Кіднепер познайомився з малим на вулиці, пообіцяв подарувати йому сноуборд і врешті посадив до свого автомобіля. Викрадач привіз Вадима до свого будинку, а там разом зі спільником зав'язав йому рота та скрутив руки. Бабусі ж хлопчика передали записку, де вказали, що повернуть онука, якщо старенька заплатить 10 тисяч гривень. Злочинців затримали, а от хлопчик сам повернувся додому. З полону його звільнила жінка - ймовірно одна зі знайомих викрадачів.

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