Історія про 6-річного хлопчика, в якого випадково стріляли у Дніпрі, виявилася вигадкою батьків!

Понад півсотні правоохоронців кілька днів шукали стрільця, який посеред вулиці нібито стріляв у хлопчика. Опитали свідків і з'ясували: дитину поранили не на вулиці. Нагадаємо, Андрійко потрапив до лікарні із пораненням легені. Медики заспокоїли - дитину прооперують, і він житиме. Під час втручання хірурги вилучили кулю від пістолета Флобера. Батьки спочатку розповідали: у сина під час прогулянки влучили підлітки. Та виявилося, Андрія підстрелив інший хлопчик - семи років. І трагедія сталася у квартирі через ігри з пістолетом. Батьки виправдовуються - збрехали, бо злякалися. Та у поліції планують перекваліфікувати справу: батьків пораненого малюка покарають за неналежний догляд і брехливі свідчення.