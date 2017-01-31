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Історія про 6-річного хлопчика, в якого випадково стріляли у Дніпрі, виявилася вигадкою батьків!

31 січня 2017, 17:50
Історія про 6-річного хлопчика, в якого випадково стріляли у Дніпрі, виявилася вигадкою батьків!

Понад півсотні правоохоронців кілька днів шукали стрільця, який посеред вулиці нібито стріляв у хлопчика. Опитали свідків і з'ясували: дитину поранили не на вулиці. Нагадаємо, Андрійко потрапив до лікарні із пораненням легені. Медики заспокоїли - дитину прооперують, і він житиме. Під час втручання хірурги вилучили кулю від пістолета Флобера. Батьки спочатку розповідали: у сина під час прогулянки влучили підлітки. Та виявилося, Андрія підстрелив інший хлопчик - семи років. І трагедія сталася у квартирі через ігри з пістолетом. Батьки виправдовуються - збрехали, бо злякалися. Та у поліції планують перекваліфікувати справу: батьків пораненого малюка покарають за неналежний догляд і брехливі свідчення.

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Здоровье, Несчастные случаи

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