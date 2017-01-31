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СБУ затримала за хабарництво одного з керівників посту "Чорноморськ" Одеської митниці

31 січня 2017, 17:54
СБУ затримала за хабарництво одного з керівників посту "Чорноморськ" Одеської митниці

Він разом із підлеглими організував механізм заробітку на підприємцях. Митники створювали бізнесменам перешкоди при оформленні імпортних вантажів. Зокрема, щоб забрати свій товар, комерсанти мали сплачувати співробітникам митниці так званий відкат. Саме на отриманні хабара від одного з підприємців за безперешкодне розмитнення й погорів один із керівників установи. За інформацією СБУ, він вимагав від бізнесмена дві з половиною тисячі доларів. Нині тривають слідчі дії, проводяться обшуки місця роботи та оселі посадовців Одеської митниці.

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