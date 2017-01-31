Біля будівлі коледжу Торонто невідомий розстріляв перехожого

Стрілець випустив до дванадцяти куль, серце жертви зупинилося ще до приїзду медиків. Нині вбивцю розшукують і перевіряють, чи не пов'язаний він із квебекським терористом, який убив шістьох людей на службі в мечеті. Це 27-річний Александр Бізонет. Йому вже висунули звинувачення! Відомо, що бойовик діяв без спільників. Він був прихильником праворадикальних партій, націоналістом. Вивчав в університеті політологію й антропологію. У соцмережах підтримував погляди Дональда Трампа та кандидата на пост президента Франції - Марін Ле Пен.