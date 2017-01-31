Нагадати пароль | Реєстрація
П’ятниця, 3 лютого 2017
RSS   PDA УкрРус
Найкращі детективи світу

Новини каналу Вбивства

Вибрати дату
RSS

Біля будівлі коледжу Торонто невідомий розстріляв перехожого

31 січня 2017, 18:10
Біля будівлі коледжу Торонто невідомий розстріляв перехожого

Стрілець випустив до дванадцяти куль, серце жертви зупинилося ще до приїзду медиків. Нині вбивцю розшукують і перевіряють, чи не пов'язаний він із квебекським терористом, який убив шістьох людей на службі в мечеті. Це 27-річний Александр Бізонет. Йому вже висунули звинувачення! Відомо, що бойовик діяв без спільників. Він був прихильником праворадикальних партій, націоналістом. Вивчав в університеті політологію й антропологію. У соцмережах підтримував погляди Дональда Трампа та кандидата на пост президента Франції - Марін Ле Пен.

Обговорити на Facebook
Драки и насилие, Убийства

Новини по темі

Всі новини
Коментарі
Ім'я
Поле обов'язкове для заповнення
Текст
Поле обов'язкове для заповнення
Захист
Ви ввели невірний захисний код

Зараз в ефірі

Свідок
Свідок

Далі

Телепрограма

Телебачення для всієї родини

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Усі права захищено.

Використання матеріалів з сайту можливе лише за умови гіперпосилання на ntn.ua

НТН входить до складу Inter Media Group Limited

Реклама на сайті | Контакти
Розроблено в Argentum IT Lab