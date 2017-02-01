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З 6 лютого стартує реєстрація для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні

1 лютого 2017, 12:23
З 6 лютого стартує реєстрація для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні

Основна відмінність цьогорічного тестування - його результати автоматично стануть оцінкою державної підсумкової атестації. Проводити ЗНО будуть у два етапи. Перший основний - із 23 травня до 16 червня. Наступний додатковий - із 3 до 12 липня. Перевірити свої сили абітурієнти зможуть на пробному тестуванні протягом перших двох тижнів квітня. А зараз абітурієнтам варто вже починати готувати документи й обирати предмети, які вони хочуть складати. Їх чотири. Обов'язковими є українська мова та література.

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