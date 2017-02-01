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Пожежа на Вінниччині: четверо дітей спалили власний будинок

1 лютого 2017, 15:45
Пожежа на Вінниччині: четверо дітей спалили власний будинок

Моторошний випадок стався в селі Пултівцях на Вінниччині. Батьки відлучилися у справах, а четверо дітлахів віком від 2 до 13 років, що були в хаті самі, вирішили підкинути дров у комин. Від випадкової іскри миттєво зайнялися дерев'яні стіни, адже оселя побудована зі зрубу. Вогонь поширився миттєво. Полум'я локалізували рятувальники, довелося знеструмити ціле село. На щастя, малеча встигла вчасно вибігти з вогняної пастки, тож дивом минулося без жертв. Як виявилося, сім'я - багатодітна. Нині батькам та їхнім сімом нащадкам місцева влада шукає прихисток, бо їхній будинок вигорів ущент.

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