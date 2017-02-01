Військового з цілою сумкою вибухівки затримали у столичному метро

Понад півсотні тротилових шашок, шістсот патронів для автомата, гранати й запали... Такий арсенал зброї перевозив військовий у столичній підземці. Чоловіка з сумкою з вибухівкою затримали на станції метро "Житомирська". Вояк розповів, що все це знайшов у рівчаку поряд із полігоном у місті Гончарівськ і вирішив забрати додому на Житомирщину. І вже там використовувати все для власних потреб. Нині 29-річний чоловік, що проходить службу в одній із військових частин, затриманий. Арсенал віддали на експертизу. Військовому загрожує до десяти років позбавлення волі.