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Військового з цілою сумкою вибухівки затримали у столичному метро

1 лютого 2017, 16:18
Військового з цілою сумкою вибухівки затримали у столичному метро

Понад півсотні тротилових шашок, шістсот патронів для автомата, гранати й запали... Такий арсенал зброї перевозив військовий у столичній підземці. Чоловіка з сумкою з вибухівкою затримали на станції метро "Житомирська". Вояк розповів, що все це знайшов у рівчаку поряд із полігоном у місті Гончарівськ і вирішив забрати додому на Житомирщину. І вже там використовувати все для власних потреб. Нині 29-річний чоловік, що проходить службу в одній із військових частин, затриманий. Арсенал віддали на експертизу. Військовому загрожує до десяти років позбавлення волі.

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