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Кількість жертв від вибуху газового балона на Харківщині зросла до чотирьох людей

1 лютого 2017, 16:53
Кількість жертв від вибуху газового балона на Харківщині зросла до чотирьох людей

Сьогодні вночі в реанімації опікового центру зупинилося серце ще одного пацієнта - 23-річного сина власника квартири, де сталося нещастя. Від опіків на день раніше померли його батько та два робітники-ремонтники, які облаштовували в оселі натяжну стелю. За попередньою інформацією, вибух стався через кричуще порушення правил безпеки - в тепле приміщення з морозу занесли газовий балон. У реанімації залишається 23-річна дівчина. Рятуючись, вона вистрибнула з п'ятого поверху. Її стан медики оцінюють як критичний.

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Здоровье, Катастрофы, Несчастные случаи

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