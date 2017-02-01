Кількість жертв від вибуху газового балона на Харківщині зросла до чотирьох людей

Сьогодні вночі в реанімації опікового центру зупинилося серце ще одного пацієнта - 23-річного сина власника квартири, де сталося нещастя. Від опіків на день раніше померли його батько та два робітники-ремонтники, які облаштовували в оселі натяжну стелю. За попередньою інформацією, вибух стався через кричуще порушення правил безпеки - в тепле приміщення з морозу занесли газовий балон. У реанімації залишається 23-річна дівчина. Рятуючись, вона вистрибнула з п'ятого поверху. Її стан медики оцінюють як критичний.