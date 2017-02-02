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На Сумщині поліція затримала двох чоловіків, що обікрали таксиста

2 лютого 2017, 12:50
На Сумщині поліція затримала двох чоловіків, що обікрали таксиста

Він мав відвезти пасажирів із райцентру до села Обложки. Та вже на місці чоловіки випхали шофера з машини, побили його, забрали гроші, телефон і верхній одяг. Також викинули в сніг і літнього пасажира. А далі взялися за кермо та, як виявилося, навичок кермування не мали. Тоді викрадачі посадили на заднє сидіння таксиста, щоб підказував. Коли ж авто зупинилося, чоловікові вдалося втекти. Його підібрав інший водій, який і викликав поліцію. Обидва зловмисники - раніше судимі.

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