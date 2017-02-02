Група контрабандистів переправляла коштовності та предмети старовини з України до Західної Європи і США

Старовинні монети, меч та інші речі побуту минулих віків намагався вивезти з України контрабандист. Коштовності співробітники Служби безпеки знайшли в технологічних порожнинах рейсового автобуса Київ-Мінськ. Окрім цього вони провели сім обшуків у різних регіонах країни, перевіряли інших фігурантів, що входили до угруповання контрабандистів. Вилучили понад тисячу предметів старовини, зокрема зброю та каблучки. Нині відомо, що до злочинної банди причетні п'ять українців і двоє білорусів. Цінності вони переправляли з України до Білорусі, а вже звідти до Західної Європи та США. Всі знайдені речі нині на експертизі. Розпочаті кримінальні провадження. Триває слідство.