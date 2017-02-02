Нагадати пароль | Реєстрація
П’ятниця, 3 лютого 2017
RSS   PDA УкрРус
Найкращі детективи світу

Новини каналу Контрабанда

Вибрати дату
RSS

Група контрабандистів переправляла коштовності та предмети старовини з України до Західної Європи і США

2 лютого 2017, 13:12
Група контрабандистів переправляла коштовності та предмети старовини з України до Західної Європи і США

Старовинні монети, меч та інші речі побуту минулих віків намагався вивезти з України контрабандист. Коштовності співробітники Служби безпеки знайшли в технологічних порожнинах рейсового автобуса Київ-Мінськ. Окрім цього вони провели сім обшуків у різних регіонах країни, перевіряли інших фігурантів, що входили до угруповання контрабандистів. Вилучили понад тисячу предметів старовини, зокрема зброю та каблучки. Нині відомо, що до злочинної банди причетні п'ять українців і двоє білорусів. Цінності вони переправляли з України до Білорусі, а вже звідти до Західної Європи та США. Всі знайдені речі нині на експертизі. Розпочаті кримінальні провадження. Триває слідство.

Обговорити на Facebook
Контрабанда

Новини по темі

Всі новини
Коментарі
Ім'я
Поле обов'язкове для заповнення
Текст
Поле обов'язкове для заповнення
Захист
Ви ввели невірний захисний код

Зараз в ефірі

Свідок
Свідок

Далі

Телепрограма

Телебачення для всієї родини

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Усі права захищено.

Використання матеріалів з сайту можливе лише за умови гіперпосилання на ntn.ua

НТН входить до складу Inter Media Group Limited

Реклама на сайті | Контакти
Розроблено в Argentum IT Lab