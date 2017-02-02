У Сумах правоохоронці викрили підземний наркосадок

У звичайному, на перший погляд, гаражі виявили ще один ярус. На кількаметровій глибині - теплиця з кущами марихуани. Облаштували її за всіма вимогами агротехніки: тут підтримували необхідну вологість і температуру, забезпечували циркуляцію повітря. Зібрати черговий урожай наркоділкам завадили правоохоронці. Крім рослин, у гаражі знайшли висушене зілля та пристрій для його паління. Нарковиробникам загрожує до 5 років позбавлення волі.