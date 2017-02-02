Троє студентів загинули у смертельній ДТП у Києві

Водій BMW на шаленій швидкості не впорався з керуванням і врізався у відбійник. А далі машину кинуло просто під вантажівку, що стояла на території автозаправки. На місці загинули двоє людей. Їхні тіла рятувальники витягали з автомобіля за допомоги спецобладнання. Ще одного молодика забрала швидка, але він помер дорогою у лікарню. В поліції вже встановили особи всіх загиблих. Це троє студентів двадцяти двох років. Нині всі обставини аварії з'ясовують правоохоронці.