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У Києві двоє злочинців намагалися втекти від копів на викраденому автомобілі

2 лютого 2017, 15:20
У Києві двоє злочинців намагалися втекти від копів на викраденому автомобілі

Автівкою викрадачі заволоділи в одному з районів столиці, просто викинувши власницю з салону. Лише коли сіли до червоного "Форда", зрозуміли, що в салоні є пасажирка. Жінку зв'язали та викинули поряд із лісосмугою. Тим часом, власниця викраденої машини дала орієнтування правоохоронцям. До погоні за зловмисниками долучилася й поліція охорони. Й лише після зіткнення "Форда" з їхнім службовим авто кримінальний дует затримали. Злочинці нині дають свідчення. Відомо, що вони вже мали судимість.

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ДТП, Ограбления

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