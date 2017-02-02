У Києві двоє злочинців намагалися втекти від копів на викраденому автомобілі

Автівкою викрадачі заволоділи в одному з районів столиці, просто викинувши власницю з салону. Лише коли сіли до червоного "Форда", зрозуміли, що в салоні є пасажирка. Жінку зв'язали та викинули поряд із лісосмугою. Тим часом, власниця викраденої машини дала орієнтування правоохоронцям. До погоні за зловмисниками долучилася й поліція охорони. Й лише після зіткнення "Форда" з їхнім службовим авто кримінальний дует затримали. Злочинці нині дають свідчення. Відомо, що вони вже мали судимість.