Правоохоронці викрили крупний канал наркоторгівлі

Найбільшу за останні роки партію важких наркотиків вилучили в Запоріжжі. Аж на 20 мільйонів гривень. Наркобарона затримали. Це 46-річний кримінальний авторитет на прізвисько "Чех", який уже мав судимість. Він організовував і контролював нарко-мережу. Окрім кількох кілограмів психотропних речовин, правоохоронці знайшли зброю, боєприпаси та вибухівку. В поліції кажуть: наркоторговець мав широкі міжнародні зв'язки, налагоджену логістику та найвищий рівень конспірації.