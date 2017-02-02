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Правоохоронці викрили крупний канал наркоторгівлі

2 лютого 2017, 16:27
Правоохоронці викрили крупний канал наркоторгівлі

Найбільшу за останні роки партію важких наркотиків вилучили в Запоріжжі. Аж на 20 мільйонів гривень. Наркобарона затримали. Це 46-річний кримінальний авторитет на прізвисько "Чех", який уже мав судимість. Він організовував і контролював нарко-мережу. Окрім кількох кілограмів психотропних речовин, правоохоронці знайшли зброю, боєприпаси та вибухівку. В поліції кажуть: наркоторговець мав широкі міжнародні зв'язки, налагоджену логістику та найвищий рівень конспірації.

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Наркотики

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