Троє людей загинули, ще четверо потрапили до лікарень унаслідок моторошної ДТП на Дніпропетровщині

Лобове зіткнення ВАЗа з позашляховиком сталося вранці, на трасі поблизу обласного центру. Намагаючись обігнати авто попереду, легковик вилетів на зустрічну смугу. Жахіття зафільмувала камера спостереження. В салоні "Жигулів", крім водія, що дивом вижив, було ще четверо пасажирів. Двоє молодиків та дівчина від потужного удару померли миттєво. В "УАЗ Патріот" постраждалих троє - всі працівники приватної охоронної агенції.