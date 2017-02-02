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Троє людей загинули, ще четверо потрапили до лікарень унаслідок моторошної ДТП на Дніпропетровщині

2 лютого 2017, 17:29
Троє людей загинули, ще четверо потрапили до лікарень унаслідок моторошної ДТП на Дніпропетровщині

Лобове зіткнення ВАЗа з позашляховиком сталося вранці, на трасі поблизу обласного центру. Намагаючись обігнати авто попереду, легковик вилетів на зустрічну смугу. Жахіття зафільмувала камера спостереження. В салоні "Жигулів", крім водія, що дивом вижив, було ще четверо пасажирів. Двоє молодиків та дівчина від потужного удару померли миттєво. В "УАЗ Патріот" постраждалих троє - всі працівники приватної охоронної агенції.

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