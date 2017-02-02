Нагадати пароль | Реєстрація
П’ятниця, 3 лютого 2017
RSS   PDA УкрРус
Найкращі детективи світу

Новини каналу Суспільство

Вибрати дату
RSS

"Скрябін" без Кузьми: як минули ці два роки та куди рухається гурт?

2 лютого 2017, 17:51
"Скрябін" без Кузьми: як минули ці два роки та куди рухається гурт?

Сьогодні - роковини трагічної смерті Андрія Кузьменка, співака, музиканта, фронтмена гурту "Скрябін", а ще - телеведучого, продюсера та письменника. Він загинув в аварії. Його автомобіль зіткнувся з вантажівкою, коли музикант поспішав до Києва після концерту у Кривому Розі. Пам'ять Андрія вшанували в Харкові. Гурт "Скрябін" виконав для глядачів улюблені хіти. Про те, яким Андрій залишився у спогадах друзів, куди рухається гурт "Скрябін" без Кузьми та про прем'єру, яку готують для шанувальників, дивіться в сюжеті.

Обговорити на Facebook
Общество

Новини по темі

Всі новини
Коментарі
Ім'я
Поле обов'язкове для заповнення
Текст
Поле обов'язкове для заповнення
Захист
Ви ввели невірний захисний код

Зараз в ефірі

Серіал "Детективи"
Серіал "Детективи"

Далі

Телепрограма

Телебачення для всієї родини

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Усі права захищено.

Використання матеріалів з сайту можливе лише за умови гіперпосилання на ntn.ua

НТН входить до складу Inter Media Group Limited

Реклама на сайті | Контакти
Розроблено в Argentum IT Lab