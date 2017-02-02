"Скрябін" без Кузьми: як минули ці два роки та куди рухається гурт?

Сьогодні - роковини трагічної смерті Андрія Кузьменка, співака, музиканта, фронтмена гурту "Скрябін", а ще - телеведучого, продюсера та письменника. Він загинув в аварії. Його автомобіль зіткнувся з вантажівкою, коли музикант поспішав до Києва після концерту у Кривому Розі. Пам'ять Андрія вшанували в Харкові. Гурт "Скрябін" виконав для глядачів улюблені хіти. Про те, яким Андрій залишився у спогадах друзів, куди рухається гурт "Скрябін" без Кузьми та про прем'єру, яку готують для шанувальників, дивіться в сюжеті.