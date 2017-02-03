Правоохоронці проводять обшуки в рамках розслідування стрілянини в Олевську

Ножі, автомати та бурштин - такі результати першої хвилі обшуків на Житомирщині. Правоохоронці працювали у п'яти районах області. Загалом на складах у організаторів бурштинового бізнесу знайшли понад 600 кілограмів незаконно видобутого бурштину, 50 кілограмів кварцу та обладнання для скупки та продажу каміння. Такі обшуки проводяться у рамках розслідування стрілянини в Олевську. Нагадаємо, 16 січня у самому центрі міста кілька десятків копачів бурштину влаштували стрілянину. Тоді вогнепальні поранення отримали семеро чоловіків: четверо - жителі Олевського району і ще троє - львів'яни, один із яких помер через кілька днів у лікарні.