На Закарпатті співробітники СБУ затримали прикордонника-хабарника

Військовослужбовець працював у Мукачівському прикордонному загоні. Півтори тисячі доларів США він вимагав із місцевого мешканця. Натомість обіцяв спростити процедуру пропуску автотранспорту, який віз продукти харчування через кордон. Корупціонера затримали на гарячому. Під час обшуку СБУ-шники виявили в нього денну чорну касу. Це 900 євро, 200 доларів, 16 тисяч гривень та 2100 леїв. Пакунки з грішми чоловік ховав навіть у вбиральні. Відкрито кримінальне провадження.