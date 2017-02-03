Нагадати пароль | Реєстрація
П’ятниця, 3 лютого 2017
RSS   PDA УкрРус
Найкращі детективи світу

Новини каналу Службові злочини

Вибрати дату
RSS

На Закарпатті співробітники СБУ затримали прикордонника-хабарника

3 лютого 2017, 12:30
На Закарпатті співробітники СБУ затримали прикордонника-хабарника

Військовослужбовець працював у Мукачівському прикордонному загоні. Півтори тисячі доларів США він вимагав із місцевого мешканця. Натомість обіцяв спростити процедуру пропуску автотранспорту, який віз продукти харчування через кордон. Корупціонера затримали на гарячому. Під час обшуку СБУ-шники виявили в нього денну чорну касу. Це 900 євро, 200 доларів, 16 тисяч гривень та 2100 леїв. Пакунки з грішми чоловік ховав навіть у вбиральні. Відкрито кримінальне провадження.

Обговорити на Facebook
Служебные преступления

Новини по темі

Всі новини
Коментарі
Ім'я
Поле обов'язкове для заповнення
Текст
Поле обов'язкове для заповнення
Захист
Ви ввели невірний захисний код

Зараз в ефірі

Серіал "Детективи"
Серіал "Детективи"

Далі

Телепрограма

Телебачення для всієї родини

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Усі права захищено.

Використання матеріалів з сайту можливе лише за умови гіперпосилання на ntn.ua

НТН входить до складу Inter Media Group Limited

Реклама на сайті | Контакти
Розроблено в Argentum IT Lab