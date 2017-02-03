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На Вінниччині через негоду склалася небезпечна ситуація на дорогах і тротуарах

3 лютого 2017, 17:34
На Вінниччині через негоду склалася небезпечна ситуація на дорогах і тротуарах

Негода вирує на Вінниччині. Там за мінусової температури вночі пройшов крижаний дощ, на дорогах регіону ожеледиця. Від таких погодних примх вже є перші жертви. На автошляху Житомир - Могилів-Подільський вранці сталася масштабна ДТП. Там на слизькій дорозі зіткнулися одразу чотири транспортні засоби. Це два рейсові автобуси міжнародного сполучення, а ще легковик та мікроавтобус. Унаслідок аварії загинув водій пасажирського буса - громадянин Молдови. Також постраждало двоє пасажирів легковика. Тим часом у місті пішоходи скаржаться на слизькі тротуари. На автошляхах регіону вранці довелося навіть обмежити рух транспорту. Втім за кілька годин обмеження зняли. Тим часом, в облавтодорі водіїв закликають утриматися від далеких поїздок.

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